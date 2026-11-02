Foto di HP Pelaku Ungkap Lokasi Pembakaran dan Penggilingan Jasad Ibu-Anak di Madiun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dokumentasi foto di ponsel DBM (40) menjadi petunjuk penting bagi penyidik untuk mengungkap lokasi pembakaran dan penggilingan jasad DH (30) dan anaknya AGEF (4), korban pembunuhan dan mutilasi di Madiun.

Foto-foto tersebut ditemukan penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dokumentasi itu memperlihatkan area kebun belakang rumah pribadi tersangka di Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Katim Opsnal Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim Aipda Sigit Dwi Susanto alias Hellboy mengatakan, foto tersebut tersimpan di ponsel milik Bagus. Dia menduga tersangka sengaja mendokumentasikan lokasi yang menjadi tempat kejahatannya.

"Foto-foto itu kami dapat di HP tersangka, ya mungkin dia ingin mengingat di lokasi itulah dia menghabisi istri dan anaknya," kata Sigit, Minggu (1/11).

Sigit menjelaskan foto pertama memperlihatkan gundukan kayu, papan, ranting, dan dedaunan di salah satu sudut kebun rumah tersangka. Lokasi tersebut menjadi tempat awal pembakaran jasad kedua korban.

Menurut Sigit, Bagus membeli solar dan menyimpannya dalam galon air mineral untuk membakar jasad korban. Barang-barang milik DH, termasuk pakaian dan ponsel, turut dibakar.

"Empat hari setelah dibakar di tempat itu, tersangka membangun tungku. Jadi, bukan di tungku itu ya dibakarnya, tapi di lokasi lama, tempatnya sama," ujar Sigit.

Penyidik juga menemukan foto mesin penggiling berwarna biru dengan corong besar yang diletakkan tidak jauh dari lokasi pembakaran. Mesin tersebut diduga sengaja dibeli DBM untuk menghancurkan sisa jasad korban.