Berawal dari Penangkapan di Wonorejo, Polisi Temukan Sabu-sabu di Indekos Wilayah Tandes

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berinisial MA (30) diringkus Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari. Dari pengembangan kasus tersebut, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu di dua lokasi berbeda dengan total berat bersih mencapai 4,041 gram.

Penangkapan MA dilakukan pada Rabu (23/9) sekitar pukul 16.00 WIB. Petugas mengamankan tersangka di depan sebuah rumah kos di Jalan Wonorejo Gang 1 Nomor 103, Surabaya.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan tiga bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 1,418 gram. Petugas juga menyita bungkus rokok merek Camel, celana pendek berwarna biru, serta dua unit telepon seluler.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mengatakan penangkapan tersebut kemudian dikembangkan ke sebuah kamar indekos di Jalan Tubanan Baru, Kecamatan Tandes, Surabaya.

Di lokasi kedua, petugas kembali menemukan lima bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih sekitar 2,623 gram.

Selain narkotika, polisi turut menyita dua pak plastik klip kosong, satu skrop dari sedotan plastik, timbangan elektrik, dan tempat kacamata.

"Dengan demikian, total barang bukti sabu-sabu yang diamankan dari dua lokasi tersebut mencapai delapan bungkus dengan berat bersih sekitar 4,041 gram," jelas Dodi, Minggu (1/11).

Dalam pemeriksaan, MA mengaku mendapatkan delapan bungkus sabu-sabu tersebut dari seseorang berinisial AN alias Dul yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Tersangka juga mengaku telah beberapa kali mengambil barang dari orang tersebut.