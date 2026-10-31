Motif Pria Ceburkan Diri ke Sungai Panjang Jiwo Surabaya, Takut Setelah Tusuk Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mengungkap penyebab pria melompat di sungai sungai Jalan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jumat (30/10) dini hari. Diduga pelaku penusukan setelah cekcok.

Peristiwa tersebut bermula saat pria berinisial R (24) bersama sejumlah temannya mengendarai mobil, melintas di sekitar lokasi kejadian, Kamis (29/10) malam.

“Diduga keempat orang pengendara mobil dalam kondisi mabuk sehingga mengendarai mobil dengan zig-zag,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan di markasnya, Jumat (30/10).

Luthfie mengatakan korban yang juga melintas berniat untuk mengingatkan pengendara mobil tersebut. Namun, terduga pelaku tidak terima sehingga mereka terlibat cekcok.

“Saling ejek akhirnya berhenti di sekitar jembatan, terjadi cekcok. Kemudian salah satu orang mengeluarkan pisau dan melakukan penusukan kepada korban,” jelasnya.

Akhirnya, korban berteriak untuk meminta pertolongan orang karena telah ditusuk oleh terduga pelaku. Lalu, masyarakat yang mendengar suaranya langsung mendatanginya.

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“Sehingga masa datang kemudian menolong korban, berusaha untuk mengamankan si penusuk ini. Karena panik yanh bersangkutan ini langsung terjun ke Sungai Jagir,” ujarnya.

Luthfie mengungkapkan sejumlah petugas gabungan masih melakukan upaya pencarian pria itu. Dia menduga pelaku penusukan tersebut sudah tenggelam di sungai.