Polda Jatim Bongkar Jual Beli Akun WhatsApp dan Telegram, Tersangka Raup Rp100 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar praktik jual beli akun WhatsApp dan Telegram ilegal serta jasa promosi judi daring yang diduga terhubung dengan jaringan perjudian di Kamboja.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial DS sebagai tersangka. Dia diduga memanfaatkan data kependudukan milik orang lain untuk membuat akun WhatsApp dan Telegram yang kemudian diperjualbelikan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

"Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi, khususnya NIK dan nomor KK, serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum," kata Jules di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (30/10).

Wadirressiber Polda Jatim AKBP Daniel Somanonasa Marunduri menjelaskan, tersangka menjalankan dua modus kejahatan sejak 2023.

Modus pertama dilakukan dengan mendaftarkan kartu SIM menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain. Data tersebut kemudian digunakan untuk membuat akun WhatsApp dan Telegram yang dijual melalui platform Telegram.

"Tersangka melakukan registrasi kartu SIM menggunakan data milik orang lain, kemudian membuat akun WhatsApp dan Telegram untuk diperjualbelikan melalui platform Telegram dengan harga bervariasi," ujar Daniel.

Akun WhatsApp dijual dengan harga Rp500 hingga Rp5.000 per akun. Sementara akun Telegram dibanderol Rp1.000 hingga Rp3.000. Dari aktivitas jual beli akun tersebut, DS diduga meraup keuntungan sekitar Rp100 juta.