Selamatkan Siswi SMP dari Kekerasan Seksual, Kakek di Lamongan Tewas Dianiaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kakek berinisial R (65) warga Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan tewas setelah menjadi korban penganiayaan. Lansia yang sehari-hari berjualan kerupuk itu diduga dianiaya saat berusaha menyelamatkan seorang siswi SMP dari ancaman kekerasan seksual.

Dalam peristiwa tersebut, R diduga diserang oleh seorang pria berinisial S (34). Korban sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama sekitar satu pekan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Kapolsek Karanggeneng Iptu Sofian Ali membenarkan adanya peristiwa penganiayaan yang berujung maut tersebut. Dia mengatakan, kasus itu kini telah ditangani Satreskrim Polres Lamongan.

"Betul kami sudah tangani kasus tersebut dan kasus tersebut kini juga sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Lamongan," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (30/10).

Peristiwa bermula ketika R mendengar teriakan minta tolong. Dia kemudian mendatangi sumber suara dan mendapati seorang siswi SMP diduga sedang terancam menjadi korban kekerasan seksual oleh S.

Melihat kondisi tersebut, R berusaha menghadang terduga pelaku. Dia diduga sengaja mengalihkan perhatian S agar siswi tersebut memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan mencari pertolongan.

Namun, upaya itu justru membuat R menjadi sasaran amarah S. Terduga pelaku disebut membenturkan kepala korban ke tembok dan menyerangnya menggunakan obeng.

Akibat serangan tersebut, R mengalami luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan intensif selama kurang lebih tujuh hari, korban akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, S dilaporkan melarikan diri setelah kejadian. Sat Reskrim Polres Lamongan masih melakukan upaya pencarian terhadap pria tersebut. (mcr12/jpnn)