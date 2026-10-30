AKBP Edy Herwiyanto Dimutasi Seusai Diperiksa Propam Mabes Polri, Polda Jatim Buka Suara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - AKBP Edy Herwiyanto dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Jawa Timur. Pergeseran jabatan mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/1271/X/KEP/2026 tertanggal 29 Oktober 2026. Dalam surat itu, Edy ditarik menjadi Perwira Menengah (Pamen) di direktorat yang sama.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast membenarkan adanya mutasi tersebut. Dia menyebut, pergeseran posisi Edy berkaitan dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.

"Memang benar, terdapat mutasi terhadap AKBP EH dan sebagaimana tercantum dalam mutasi tersebut, yang bersangkutan dimutasikan dalam rangka pemeriksaan," kata Jules saat dikonfirmasi, Jumat (30/10).

Walakin, Polda Jatim belum dapat memberikan penjelasan mengenai materi pemeriksaan maupun dugaan pelanggaran yang menjadi latar belakang pemeriksaan terhadap Edy.

Jules mengatakan proses pemeriksaan tersebut ditangani langsung oleh Mabes Polri. Karena itu, Polda Jatim tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan substansi perkara yang sedang didalami.

"Namun, terkait materi maupun substansi pemeriksaan, termasuk apakah berkaitan dengan dugaan perkara tertentu sebagaimana yang ditanyakan, kami belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena proses pemeriksaan tersebut tidak dilakukan oleh Polda Jawa Timur," ujarnya.

Dia menegaskan pihaknya belum bisa menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan Edy sebelum proses pemeriksaan selesai.