Kejati Jatim Dalami Aliran Dana Pungli Rp687,5 Juta ke Eks Kadis ESDM, 21 Saksi Diperiksa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim berinisial NK.

Pendalaman tersebut dilakukan berdasarkan fakta persidangan perkara dugaan pungli dalam proses perizinan pertambangan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim IG Punia Atmaja mengatakan, penyidik masih menguji dugaan aliran dana tersebut melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.

"Penyidik masih menguji dan mengonfirmasi fakta persidangan melalui pemeriksaan saksi serta pengumpulan alat bukti yang relevan," kata Punia melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Kamis (29/10).

Berdasarkan fakta yang sedang didalami, dana tersebut diduga berasal dari dua pihak. Rinciannya, Rp 552,5 juta dari almarhum OS yang menjabat Kepala Bidang Pertambangan dan Rp 135 juta dari tersangka ED selaku Kepala Bidang GAT.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim John Franky Yanafia Ariandi mengatakan, penyidik telah memanggil 29 saksi untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

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Dari jumlah itu, sebanyak 21 orang telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Mereka berasal dari unsur dinas, pengusaha pemohon izin tambang, pihak lain, saksi yang juga berstatus tersangka dalam perkara sebelumnya, hingga seorang ahli pidana.

John Franky menyebut pemeriksaan saksi masih dilakukan untuk melengkapi alat bukti sekaligus memperoleh gambaran utuh mengenai dugaan penyimpangan tersebut.