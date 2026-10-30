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JPNN.com Jatim Kriminal Tersangka Pembunuhan Ibu & Anak Berprofesi Ahli Migas Berupah Rp9 Juta Per Hari

Tersangka Pembunuhan Ibu & Anak Berprofesi Ahli Migas Berupah Rp9 Juta Per Hari

Jumat, 30 Oktober 2026 – 10:35 WIB
Tersangka Pembunuhan Ibu & Anak Berprofesi Ahli Migas Berupah Rp9 Juta Per Hari - JPNN.com Jatim
Tersangka pembunuhan istri siri dan anaknya di Madiun Dwi Bagus Martono (40) saat tiba di Polda Jawa Timur, Kamis (29/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tersangka pembunuhan istri siri dan anaknya Dwi Bagus Martono (40) berprofesi sebagai tenaga ahli manufaktur di sektor minyak dan gas bumi dengan upah Rp9 juta per hari.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan tersangka mempunyai kemampuan yang dicari oleh perusahaan asing.

Keterampilan Bagus dibutuhkan oleh proyek berskala besar, terutama dalam pembangunan anjungan minyak lepas pantai, pengeboran bawah laut, hingga penelitian tanah.

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"Proyek-proyek besar perusahaan asing yang mau bikin anjungan minyak, mau bikin penelitian kondisi tanah, butuh kemampuan dia," kata Jumhur, kepada wartawan, Kamis (29/10).

Jumhur menyebut kemampuan tersangka itu membuatnya menerima bayaran tinggi setelah menerima kontrak. Bahkan, Bagus mengantongi uang hingga Rp9 juta per harinya.

"Dia kalau dikontrak itu per hari saja bisa Rp9 juta," ucapnya.

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Kecerdasan Bagus tersebut sudah terlihat ketika berkuliah di salah satu Politeknik ternama di Bandung. Hal itu turut memengaruhi kondisi finansialnya yang sekarang.

"Pintar juga lah dulu, jurusan dia tuh jarang kali ya, manufaktur itu," ujarnya.

Tersangka bunuh istri siri dan anak di Madiun berprofesi ahli manufaktur dengan upah Rp9 juta per hari
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TAGS   Madiun Polda Jatim Mutilasi pembunuhan istri siri dan anak

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