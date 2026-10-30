Polisi Tangkap 12 Massa Aksi di Malang, Bawa Molotov dan Positif Narkoba

jatim.jpnn.com, MALANG - Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka karena membawa sebanyak empat bom molotov ketika akan mengikuti aksi di kawasan Balai Kota Malang, Rabu (28/10) kemarin.

Kapolresta Malang Kota Kombes Danang Setiyo Pambudi Sukarno mengatakan temuan itu bermula ketika sejumlah petugas disebar di sejumlah lokasi di sekitar titik aksi, sekitar pukul 17.30 WIB.

“(Petugas) melihat ada 13 orang berjalan bersama di Jalan Untung Suropati, Kota Malang, menuju ke arah Balai Kota,” kata Danang di Mapolresta Malang Kota, Kamis (29/10).

Selanjutnya, aparat kepolisian melakukan pemeriksaan pada barang bawaan milik 13 massa aksi itu. Petugas menemukan ada dua orang tengah membawa sebanyak empat bom molotov.

“Ada dua orang di antara 13 tersebut membawa empat bom molotov. Empat botol kaca di dalamnya tercium bau aroma yang menyengat, dan di ujungnya terdapat sumbu,” ujarnya.

Lalu, sebanyak 13 orang tersebut diamankan untuk dimintai keterangannya di Mapolresta Malang Kota. Diketahui, sebanyak tiga orang membuat dan membawa bom molotov itu.

“Sembilan orang lainnya juga turut serta untuk membantu kelancaran pembuatan bom molotov tersebut, dan satu orang ditetapkan sebagai saksi,” ucapnya.

Barang bukti yang diamankan dalam penangkapan itu adalah empat bom molotov, tiga botol minuman keras jenis arak, ponsel 12 unit, dan sejumlah pakaian pelaku.