Dugaan Penyekapan 10 ART di Surabaya, Polisi Sebut Ditampung Sebelum Disalurkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mengungkap sebanyak sepuluh asisten rumah tangga (ART) yang ditemukan di kawasan Jalan Kedung Anyar, Kelurahan Sawahan, Surabaya, bukan disekap namun ditampung.

Kasus itu bermula dari dua orang yang meminta bantuan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mereka mengaku sebagai ART yang disekap di rumah Jalan Kedung Anyar.

Selanjutnya, Pemkot Surabaya menyerahkan perkara tersebut ke aparat kepolisian, guna mengetahui terkait ada dan tidaknya tindakan pelanggaran hukumnya.

Menanggapi itu, Kanit Paminal (Pengamanan Internal) Polrestabes Surabaya AKP Johnson Sianturi mengatakan sebanyak 10 ART itu ditampung.

“Bukan disekap itu, jadi tampung saja sementara, untuk salurkan nantinya. Bukannya penyekapan, disalurkan,” kata Johnson di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (29/10).

Johnson menyebut pemilik rumah yang digunakan untuk menampung ART tersebut bernama Sulastri. Perempuan itu juga merupakan pihak yang tanggung jawab menyalurkannya.

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“Belum ada pelakunya, tetapi penampungnya adalah Ibu Sulastri, pemilik rumah juga. Mereka (orang yang ditampung) untuk dipekerjakan di luar pulau sebagai ART,” ujarnya.

Aparat kepolisian masih belum menemukan unsur dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pemilik rumah. Namun, penyalur ART tersebut terbukti tidak mengatongi perizinan.