Lapas Tulungagung Gagalkan Penyelundupan 54 Pil Alprazolam, Istri Warga Binaan Diamankan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur, menggagalkan dugaan penyelundupan 54 butir pil yang diduga merupakan psikotropika jenis alprazolam.

Seorang perempuan berinisial VK diamankan setelah petugas menemukan pil tersebut tersembunyi di dalam botol minuman kopi. VK kemudian diserahkan bersama barang bukti kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung Muhammad Kurnia mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (27/10) sekitar pukul 10.40 WIB.

Pengungkapan bermula ketika petugas memeriksa warga binaan berinisial BP di area pintu empat setelah menerima kunjungan dari istrinya, VK.

"Petugas mencurigai gerak-gerik BP setelah kunjungan tersebut sehingga melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Kurnia dalam siaran pers yang diterima di Tulungagung, Rabu (28/10).

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan bungkusan kecil berlapis lakban hitam di dalam botol minuman kopi yang dibawa VK.

Setelah dibuka, bungkusan itu berisi 54 butir pil yang diduga merupakan psikotropika. Pil tersebut dikemas dalam tiga plastik klip, dibalut lakban hitam, kemudian disembunyikan di dalam botol minuman.

"Petugas telah mengamankan barang temuan itu untuk mencegah potensi masuknya barang terlarang ke dalam hunian lapas," ujarnya.