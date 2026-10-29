JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Lapas Tulungagung Gagalkan Penyelundupan 54 Pil Alprazolam, Istri Warga Binaan Diamankan

Lapas Tulungagung Gagalkan Penyelundupan 54 Pil Alprazolam, Istri Warga Binaan Diamankan

Kamis, 29 Oktober 2026 – 14:31 WIB
Lapas Tulungagung Gagalkan Penyelundupan 54 Pil Alprazolam, Istri Warga Binaan Diamankan - JPNN.com Jatim
Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung mengamankan seorang perempuan berinisial VK beserta barang bukti berupa 54 butir pil yang diduga psikotropika di Tulungagung, Jawa Timur. Petugas menyerahkan perempuan tersebut dan barang bukti kepada Satresnarkoba Polres Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah menggagalkan dugaan penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas, Selasa (27/10/2026). (ANTARA/HO - Dokumentasi Lapas Kelas IIB Tulungagung)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur, menggagalkan dugaan penyelundupan 54 butir pil yang diduga merupakan psikotropika jenis alprazolam.

Seorang perempuan berinisial VK diamankan setelah petugas menemukan pil tersebut tersembunyi di dalam botol minuman kopi. VK kemudian diserahkan bersama barang bukti kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung Muhammad Kurnia mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (27/10) sekitar pukul 10.40 WIB.

Baca Juga:

Pengungkapan bermula ketika petugas memeriksa warga binaan berinisial BP di area pintu empat setelah menerima kunjungan dari istrinya, VK.

"Petugas mencurigai gerak-gerik BP setelah kunjungan tersebut sehingga melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Kurnia dalam siaran pers yang diterima di Tulungagung, Rabu (28/10).

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan bungkusan kecil berlapis lakban hitam di dalam botol minuman kopi yang dibawa VK.

Baca Juga:

Setelah dibuka, bungkusan itu berisi 54 butir pil yang diduga merupakan psikotropika. Pil tersebut dikemas dalam tiga plastik klip, dibalut lakban hitam, kemudian disembunyikan di dalam botol minuman.

"Petugas telah mengamankan barang temuan itu untuk mencegah potensi masuknya barang terlarang ke dalam hunian lapas," ujarnya.

Petugas Lapas Tulungagung menggagalkan dugaan penyelundupan 54 pil yang diduga alprazolam. Barang bukti dan seorang perempuan diserahkan kepada polisi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   lapas Tulungagung penyelundupan narkoba penyelundupan narkoba ke lapas alprazolam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU