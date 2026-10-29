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JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Ungkap Pemicu Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun hingga Korban Digiling-Dibakar

Polisi Ungkap Pemicu Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun hingga Korban Digiling-Dibakar

Kamis, 29 Oktober 2026 – 12:37 WIB
Polisi Ungkap Pemicu Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun hingga Korban Digiling-Dibakar - JPNN.com Jatim
Pelaku mutilasi dan bakar istri siri serta anaknya di Madiun Dwi Bagus Martono, saat dibawa ke Polda Jawa Timur, Senin (26/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertengkaran di sebuah hotel di Kota Madiun diduga menjadi pemicu pembunuhan terhadap perempuan berinisial DH (30) dan anak laki-lakinya AGEF (4). Keduanya diduga dibunuh oleh DBM, yang merupakan suami siri DH.

Kasus tersebut bermula ketika DBM dan DH berencana merayakan ulang tahun AGEF di kawasan wisata Telaga Sarangan, Magetan, pada 19 Oktober 2026.

Namun, di tengah perjalanan, DBM dihubungi istri sahnya yang meminta dijemput. DBM kemudian membatalkan rencana perjalanan ke Telaga Sarangan dan memilih check-in di sebuah hotel di Kota Madiun bersama DH.

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Setelah itu, DBM beralasan hendak pulang sebentar untuk mengecek kendaraan di rumah. Dia kemudian pergi menjemput istri sahnya dan pulang ke rumah.

Keesokan harinya, DBM kembali menemui DH di hotel. Saat itu, dia mengatakan harus membagi waktu dengan istri sahnya.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan. DH merasa tidak lagi diperhatikan oleh DBM dan meminta agar dirinya dikembalikan kepada orang tuanya.

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DBM kemudian menyetujui permintaan tersebut dan menyatakan akan kembali kepada istri sahnya. Percakapan itu berujung pertengkaran hebat hingga DBM diduga mencekik DH sampai meninggal dunia.

“Intinya korban merasa tidak diperhatikan lagi,” kata Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur saat dikonfirmasi, Selasa (27/10).

Polisi mengungkap kronologi dugaan pembunuhan ibu dan anak di Madiun yang diduga dipicu pertengkaran antara korban dan suami sirinya.
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TAGS   pembunuhan ibu dan anak pembunuhan madiun Mutilasi Polda Jatim pemicu pembunuhan

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