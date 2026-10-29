Polresta Sidoarjo Ungkap Penipuan Daring Internasional, Delapan WN Vietnam Ditangkap

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sat Reskrim Polresta Sidoarjo mengungkap dugaan penipuan daring yang diduga melibatkan jaringan lintas negara. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan delapan warga negara asing (WNA) asal Vietnam.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A Condroputra mengatakan pengungkapan kasus bermula dari koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya terkait aktivitas warga negara asing yang diduga melanggar hukum.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi mengenai aktivitas warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran hukum, dengan salah satu lokasi yang menjadi perhatian penyidik berada di Perumahan Citra Garden, Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo," kata Bobby dalam konferensi pers di Sidoarjo, Rabu (28/10).

Menurut Bobby, aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut diduga berlangsung pada Maret hingga Juli 2026. Para tersangka juga disinyalir menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Imam Mujali menjelaskan, penyidik berkoordinasi dengan pihak Vietnam melalui kerja sama antarlembaga. Koordinasi tersebut mengarah pada dugaan penipuan terhadap korban yang berada di Vietnam.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menyamar sebagai petugas departemen registrasi untuk menawarkan bantuan terkait kebijakan emisi kendaraan bermotor di Vietnam. Korban kemudian diminta mentransfer sejumlah uang.

"Korban dihubungi para pelaku yang merupakan warga negara Vietnam dan berada di Indonesia dengan berpura-pura menjadi petugas departemen registrasi, lalu menjanjikan bantuan terkait kebijakan emisi kendaraan bermotor di Vietnam dengan meminta sejumlah uang," kata Imam.

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas para tersangka. Barang bukti itu meliputi 20 unit telepon seluler, tujuh unit laptop, tiga unit kamera pengawas, dua unit monitor, kartu identitas dan surat izin mengemudi milik salah satu pihak, serta dokumen perjanjian sewa rumah.