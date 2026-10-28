Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Tersangka Disebut Terinspirasi Film

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DBM, tersangka pembunuhan DH (30) dan anak laki-lakinya berinisial AGEF (4) di Madiun, disebut terinspirasi film saat melakukan pembunuhan dan berupaya menghilangkan jejak kedua korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Timur Kombes Roy HM Sihombing mengatakan, hal tersebut diketahui setelah tersangka menjalani pemeriksaan psikologi.

"Berdasarkan hasil psikologi dan juga suka menonton film-film itu," ujar Roy di Mapolda Jatim, Selasa (27/10).

Roy menjelaskan tersangka membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk menghilangkan jejak kedua korban. Berdasarkan keterangan polisi, upaya tersebut dilakukan dengan membakar dan memotong jasad, kemudian menggunakan mesin pencacah sebelum membuang sisa-sisanya ke sungai.

"Pertama dia bunuh dulu istrinya dengan cara mencekik, masih ada anaknya, anaknya itu diturunkan ke mobil, setelah itu korban dibawa menggunakan sleeping bag, dimasukin ke dalam rumahnya," ucap Roy.

Setelah itu, pada 20 Oktober, tersangka diduga mulai melakukan serangkaian upaya untuk menghilangkan jejak kedua korban.

"Setelah itu, tanggal 20 itu melakukan upaya untuk menghilangkan jejak itu. Membakar, memotong, dan memasukan ke penggilingan dan dimasukan ke karung dan dibuang ke sungai. Butuh, waktu dua hari untuk memotong-motong lalu dihilangkan jejak ke sungai. Lalu melakukan persembunyian di Jombang," bebernya.

Polisi masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan bukti yang telah dikumpulkan. (mcr12/jpnn)