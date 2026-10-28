Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Polisi Dalami Abu dan Tulang di Tungku

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur mendalami temuan abu dan sejumlah bagian tulang di tungku pembakaran yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGF (4), di Kota Madiun.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan penyidik masih menelusuri proses pembakaran serta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan upaya tersangka DBM (40), suami siri korban, menghilangkan jejak kejahatan.

"Jadi, tungku itu dibuat setelah ada proses pembakaran di situ. Setelah itu abunya dibersihkan dan dilarutkan. Jadi, tungku itu untuk menutupi ada pembakaran," ujar Jumhur, Rabu (28/10).

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Menurut dia, tersangka diduga menyiapkan kayu untuk membakar jasad kedua korban beberapa hari setelah pembunuhan yang terjadi di sebuah hotel. Setelah proses pembakaran, tersangka diduga menutupi bekasnya dengan membuat tungku.

Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan mesin pencacah atau penggiling yang dibeli tersangka untuk mengolah sisa pembakaran jasad korban. Mesin tersebut kini menjadi salah satu barang bukti yang diperiksa dalam pengungkapan kasus tersebut.

Mesin pencacah, abu dari tungku, serta sejumlah bagian tulang yang diduga berasal dari jenazah korban telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan laboratorium forensik.

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Pemeriksaan itu bertujuan mengidentifikasi karakteristik tulang yang ditemukan, termasuk memastikan apakah bagian tulang tersebut berasal dari orang dewasa atau anak-anak.

Selain memeriksa barang bukti, Polda Jatim telah melakukan prarekonstruksi di sejumlah lokasi untuk mendalami rangkaian peristiwa setelah pembunuhan.