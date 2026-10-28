Salahgunakan Izin Tinggal, Dua WN China Mandor Proyek di Madiun Dideportasi

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun mendeportasi dua warga negara China berinisial JL dan JZ karena menyalahgunakan izin tinggal. Keduanya diketahui bekerja sebagai mandor yang mengawasi pekerja di sebuah proyek pembangunan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Arief Adi Prayogo mengatakan, penindakan terhadap kedua warga negara asing (WNA) tersebut berawal dari operasi pengawasan rutin yang dilakukan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).

“Dua WNA asal Republik Rakyat Tiongkok ini berinisial JL dan JZ. Mereka kedapatan melakukan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, yakni mengawasi para pekerja di sebuah area proyek pembangunan,” kata Arief, Rabu (28/10).

Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, petugas menemukan indikasi penyalahgunaan izin tinggal. Kedua WNA tersebut kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Madiun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan mereka sebagai mandor proyek tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang dimiliki.

Imigrasi Madiun menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi. Tindakan itu dilakukan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

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Pendeportasian terhadap JL dan JZ dilaksanakan pada Sabtu (24/10). Keduanya dipulangkan melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menggunakan pesawat Xiamen Airlines nomor penerbangan MF8722 dengan tujuan akhir Fuzhou, China.

Arief menegaskan Imigrasi Madiun tetap menyambut keberadaan warga negara asing yang memberikan manfaat positif. Namun, pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran aturan keimigrasian.