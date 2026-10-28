Polisi Sita 5.385 Botol Miras Ilegal di Surabaya, Pedagang Disanksi Tipiring

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menyita sebanyak 5.385 botol minuman keras (miras) berbagai jenis ketika menggelar razia yang dilakukan oleh jajarannya, Senin (26/10).

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan penindakan tersebut bermula dari banyaknya laporan kejahatan jalanan dalam beberapa waktu terakhir.

“Terutama tawuran, balap motor yang menimbulkan korban, dan kasus lain, pelaku ternyata dalam kondisi mengonsumsi miras,” kata Luthfie di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (27/10).

Selanjutnya, Luthfie menginstruksikan jajaran Polrestabes Surabaya untuk menggelar operasi miras. Hal itu guna memberantas peredaran minuman itu di masyarakat.

“Kami mulai dari jajaran Polres sampai dengan seluruh Polsek melaksanakan kegiatan ini. Sampai dengan saat ini kami mengamankan 5.385 botol berbagai merek,” jelasnya.

Dengan rincian, Satsamapta Polrestabes Surabaya mengamankan 663 botol miras Polsek Bubutan 155, Polsek Sukomanunggal 174, Polsek Tandes 93, Polsek Benowo 48, Polsek Pakal 54.

Polsek Tegalsari 344 Botol, Polsek Sawahan 260, Polsek Genteng 300, Polsek Wonokromo 120, Polsek Wonocolo 110, Polsek Karang Pilang 230, Polsek Lakarsantri 20.

Kemudian, Polsek Gayungan 123 botol, Polsek Jambangan 20, Polsek Wiyung 99, Polsek Dukuh Pakis 150, Polsek Simokerto 84, Polsek Tambaksari 148, Polsek Gubeng 22 Botol.