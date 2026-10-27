Mantan Anggota DPR Dilaporkan soal Kuota Haji 2026, Kerugian Diklaim Lebih dari Rp2 M

jatim.jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Mantan anggota DPR RI periode 2009–2014 berinisial RSR dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait kuota haji 2026. Nilai kerugian yang diklaim pihak pelapor mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Penasihat hukum pelapor Herman mengatakan laporan tersebut telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 2 Oktober 2026. Perkara itu tercatat dalam dua laporan polisi, yakni Nomor LP/B/7390/X/2026/SPKT/PMJ dan LP/B/7392/X/2026/SPKT/PMJ.

Menurut Herman, dugaan peristiwa tersebut terjadi pada Mei 2026. Pihaknya mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan sebelum akhirnya menempuh jalur hukum.

“Peristiwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada Mei 2026. Sebelum mengambil langkah hukum, kami sudah mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, mengedepankan amanat yang terkandung dalam Sila Ke-4. Namun, sepertinya tidak ada iktikad baik dari pihak yang bersangkutan sehingga permasalahan ini kami laporkan dengan dua laporan berbeda,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta dikutip, Selasa (27/10).

Berdasarkan dokumen tanda penerimaan laporan yang disampaikan penasihat hukum, perkara tersebut dilaporkan atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Herman mengatakan proses hukum diperlukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang dilaporkan. Hal itu meliputi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, bentuk penawaran jasa, pembayaran dari calon jemaah, hingga realisasi layanan yang dijanjikan.

“Pada tahap ini, penyidik akan melakukan pendalaman terhadap rangkaian peristiwa yang kami laporkan, termasuk hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, bentuk penawaran jasa, pembayaran yang dilakukan calon jemaah, serta realisasi dari jasa yang ditawarkan,” ungkapnya.

Pihak pelapor juga mengklaim perkara tersebut berdampak terhadap ratusan calon jemaah. Mereka disebut mengalami persoalan terkait keberangkatan haji pada musim 2026.