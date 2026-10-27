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Polres Madiun Gerebek Rumah Sewa Pekerja Proyek, Empat Orang Positif Narkoba

Selasa, 27 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Polres Madiun Gerebek Rumah Sewa Pekerja Proyek, Empat Orang Positif Narkoba - JPNN.com Jatim
Ilustrasi narkoba. ANTARA/HO

jatim.jpnn.com, MADIUN - Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun menggerebek sebuah rumah sewa di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi mendapati empat orang penghuni positif mengonsumsi narkotika berdasarkan hasil tes urine. Petugas juga mengamankan plastik klip berisi sisa serbuk putih yang diduga sabu dengan berat sekitar satu gram.

Kepala Satuan Resnarkoba Polres Madiun AKP Jauza Revaro mengatakan penggerebekan berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan transaksi dan konsumsi sabu di rumah sewa tersebut.

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"Hasil tes urine menunjukkan ada beberapa orang dari mereka yang positif menggunakan narkotika jenis sabu," kata Jauza, Selasa (27/10).

Polisi mendatangi rumah sewa itu sekitar pukul 01.00 WIB. Saat petugas tiba, sejumlah penghuni diketahui masih tidur. Mereka kemudian dibangunkan satu per satu untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine.

Dari sekitar 25 penghuni rumah sewa, empat orang dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

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Para penghuni rumah sewa diketahui merupakan pekerja proyek pembangunan pabrik di wilayah Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap para penghuni, petugas mengamankan sejumlah plastik klip berisi sisa serbuk putih yang diduga merupakan sabu-sabu. Barang bukti tersebut diperkirakan memiliki berat kurang lebih satu gram.

Polres Madiun menggerebek rumah sewa di Saradan yang diduga menjadi tempat konsumsi sabu-sabu. Empat penghuni positif berdasarkan tes urine.
Sumber Antara
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TAGS   penggerebekan rumah rumah konsumsi narkoba Polres Madiun sabu-sabu

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