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JPNN.com Jatim Kriminal Dua Landak Jawa Ditemukan Mati Ditembak di Hutan Malang, Dua Pria Ditangkap

Dua Landak Jawa Ditemukan Mati Ditembak di Hutan Malang, Dua Pria Ditangkap

Selasa, 27 Oktober 2026 – 20:32 WIB
Dua Landak Jawa Ditemukan Mati Ditembak di Hutan Malang, Dua Pria Ditangkap - JPNN.com Jatim
Arsip Foto - Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar memberikan keterangan di mapolres setempat, Senin (26/10/2026). ANTARA/HO-Polres Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang menangkap dua pria berinisial WP (39) dan PW (33) yang diduga melakukan perburuan landak Jawa di kawasan hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sumberkembang, Kabupaten Malang.

Dalam penindakan tersebut, petugas menemukan dua ekor landak Jawa dalam kondisi mati dengan luka tembak di lokasi perburuan. Polisi menduga kedua satwa itu diburu menggunakan senapan angin berpeluru gotri.

Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar mengatakan, penangkapan dilakukan melalui kerja sama dengan polisi hutan (polhut).

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“Kami bekerja sama dengan polhut untuk menangkap pelaku perburuan satwa yang dilindungi. Tersangka WP dan PW menggunakan senapan angin berpeluru gotri untuk berburu landak Jawa,” kata Hafiz dalam keterangan resmi yang diterima di Kabupaten Malang, Selasa (27/10).

Kedua pria tersebut ditangkap tim gabungan Unit Reaksi Cepat Polres Malang, Polsek Sumbermanjing Wetan, dan Perhutani di kawasan RPH Sumberkembang pada Jumat (9/10).

Selain menemukan dua landak Jawa yang mati, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, satu senapan angin modifikasi berkaliber delapan milimeter, 27 butir peluru mimis, serta sebilah golok sepanjang 47 sentimeter.

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“Perburuan itu yang jelas merupakan perbuatan ilegal,” ujar Hafiz.

Polisi masih mendalami motif kedua tersangka memburu landak Jawa di kawasan RPH Sumberkembang, Desa Tambaksari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Penyidik juga menelusuri pemanfaatan hasil perburuan tersebut serta lamanya aktivitas itu telah dilakukan.

Polres Malang menangkap dua pria yang diduga memburu landak Jawa di hutan Sumberkembang. Dua satwa ditemukan mati dengan luka tembak.
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TAGS   dua landak jawa penembakan landak jawa Polres Malang perburuan liar

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