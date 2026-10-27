Ditangkap di Bandara Juanda, WNA India Selundupkan 1,1 Kg Serbuk Emas di Dubur

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang warga negara India berinisial MW (31) menyembunyikan total 1,14 kilogram emas di dalam duburnya saat hendak bepergian ke Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda.

Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut (P) Henoch Nasarius Virzawan mengatakan kasus seseorang menyembunyikan emas tersebut baru pertama kali ditemukan di Bandara Juanda.

“Modus operandi yang dijalankan pelaku merupakan metode baru di Juanda. Indonesia baru ada sedikit bandara yang terjadi, seperti Jakarta dan Bali,” kata Henoch di Sidoarjo, Selasa (27/10).

Warga negara asing (WNA) tersebut menyembunyikan serbuk emasnya ke dalam tiga kondom, lalu memasukkannya ke dalam dubur untuk mengelabui petugas di bandara.

"Berat bruto kurang lebih 1.151 gram yang ada dalam tiga sampel dan berat bersihnya adalah 1.144 gram dengan kadar kandungan emasnya kurang lebih adalah 99,5 persen," jelasnya.

Henoch menyebut nilai serbuk emas yang akan diselundupkan ke Kuala Lumpur, Malaysia tersebut ditaksir mencapai Rp2.917.659.000 atau sekitar Rp2,9 miliar.

Selanjutnya, Satuan Tugas Pengamanan Bandara Juanda menyerahkan MW beserta barang bukti yang dibawanya, kepada Bea Cukai Surabaya untuk penanganan lebih lanjut.

"Kami serahkan kepada Bea Cukai yang berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo untuk proses pengembangan kasus lebih lanjut, serta kantor imigrasi karena warga negara asing," ucapnya.