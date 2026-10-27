Hasil Pemeriksaan Psikologi Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun Punya IQ Tinggi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur telah menerima hasil pemeriksaan psikologis terhadap Dwi Bagus Martono alias Bagus (DBM) (40), tersangka pembunuhan istri sirinya Dini Hardiyanti (30) dan anaknya AGF (4).

Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Roy HM Sihombing mengatakan puhak telah melakukan pemeriksaan psikologi kepada pembunuh, mutilasi hingga membakar korban itu.

Diketahui, tersangka merupakan lulusan sebuah Politeknik terkemuka di Bandung. Saat ini, dia juga sudah bekerja sebagai tenaga ahli pengeboran minyak lepas pantai.

“Memang dia mempunyai kelebihan ya, tingkat IQ di atas rata-rata. Kemudian juga dia juga memiliki kepintaran yang cukup tinggi," kata Roy di Mapolda Jawa Timur, Selasa (27/10).

Roy menyebut penyidik menemukan adanya indikasi tersangka mempunyai karakter yang merasa lebih berkuasa atau superior dibandingkan orang lain yang ada di sekitarnya.

“Memang hasil tes psikologinya sudah keluar dan sudah disampaikan kepada kami. Memang ada kecenderungan tersangka ini bersifat superior begitu ya," ujarnya.

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Tersangka juga terlihat pintar dalam menyusun alibi setelah mengeksekusi istri siri dan anaknya. Dia pun memperhitungkan dengan matang cara membersihkan bukti tindakannya.

Termasuk, alasan pelaku turut membunuh seorang bocah berusia empat tahun, karena anak tersebut berpotensi akan membocorkan tindakannya kepada orang lain.