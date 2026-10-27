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Berkas P-21, Mantan Kades Kedungwaru Tersangka Korupsi Dana Desa Segera Disidang

Selasa, 27 Oktober 2026 – 13:08 WIB
Berkas P-21, Mantan Kades Kedungwaru Tersangka Korupsi Dana Desa Segera Disidang - JPNN.com Jatim
Polisi membawa tersangka korupsi Dana Desa (DD) tahun 2024 berinisial MT (kanan) menuju mobil tahanan di Mapolres Tulungagung, Jawa Timur, Senin (26/10/2026). MT ditahan dan perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan setelah berkas penyidikannya dinyatakan lengkap (P21) atas dugaan korupsi senilai Rp332 juta, yang terdiri atas anggaran pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp310 juta dan penyebarluasan informasi publik sebesar Rp22 juta. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Penyidik Polres Tulungagung melimpahkan tersangka berinisial MT (56), oknum Kepala Desa Kedungwaru, beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Tulungagung. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2024 dinyatakan lengkap atau P-21.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Andi Wiranata Tamba mengatakan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan setelah koordinasi dengan pihak kejaksaan pada Jumat (23/10).

“Kami berkoordinasi dengan Kejari Tulungagung karena berkas perkara sudah dinyatakan P-21,” kata Andi, Senin (26/10).

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Dalam kasus ini, MT diduga menyelewengkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pengadaan satu unit kendaraan roda empat. Dana tersebut diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp331 juta.

“Jadi, modusnya dana desa yang seharusnya untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Setelah pelimpahan tahap II, penanganan perkara beralih ke Kejaksaan Negeri Tulungagung untuk proses penuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya mempersiapkan administrasi sebelum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

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Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung Roni mengatakan pihaknya tengah melengkapi administrasi agar perkara tersebut dapat segera didaftarkan untuk persidangan.

“Kami masih mempersiapkan kelengkapan administrasi agar perkara ini bisa segera disidangkan. Tersangka sudah ditahan di Lapas Kelas IIB Tulungagung,” kata Roni.

Polres Tulungagung melimpahkan tersangka dugaan korupsi dana desa Kedungwaru dengan taksiran kerugian negara Rp331 juta ke kejaksaan.
Sumber Antara
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TAGS   korupsi dana desa polres Tulungagung kades korupsi kades kedungwaru tulungagung kejari tulungagung

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