Modus Tuduh Tabrak Lari, Residivis Curanmor di Surabaya Diringkus Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap Abdullah (26) tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang menggunakan modus menuduh korban melakukan tabrak lari.

Warga Wonokusumo Jaya Baru, Kecamatan Semampir, Surabaya itu ditangkap setelah diduga mencuri sepeda motor di kawasan Kenjeran. Sementara itu, seorang terduga pelaku lain berinisial ILY masih dalam pengejaran polisi.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto membenarkan penangkapan tersebut. Dia menyebut Abdullah sempat melarikan diri ke Madura sebelum kembali ke Surabaya.

“Tersangka diamankan setelah sempat melarikan diri ke Madura,” ujar Suroto, Senin (26/10).

Peristiwa itu bermula ketika korban berinisial D mengendarai sepeda motor matik milik temannya bersama dua orang rekannya. Mereka baru saja singgah di sebuah minimarket di Jalan Kedinding.

Saat melintas di Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur, perjalanan mereka mendadak dihentikan dua pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor.

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Salah seorang pelaku kemudian menuduh D telah menabrak adiknya. Pelaku membujuk korban agar ikut bersamanya untuk memastikan kejadian tersebut.

Korban yang terperdaya menuruti ajakan itu dan meninggalkan sepeda motornya di lokasi bersama dua temannya. Pelaku kemudian membawa D ke Jalan Tambak Wedi Barat dan menurunkannya di tempat sepi.