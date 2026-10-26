Gerebek Indekos di Bogen Surabaya, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita 40 Paket Sabu-Sabu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di sebuah kamar indekos kawasan Bogen, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap pria berinisial HR (48) yang berasal dari kawasan Bogen Gang Buntu. Petugas turut menyita 40 paket sabu-sabu dengan berat total netto sekitar 2,891 gram.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama menjelaskan penangkapan dilakukan pada Senin (12/10) sekitar pukul 09.00 WIB. Polisi bergerak setelah menerima informasi dari masyarakat.

HR ditangkap saat berada di kamar indekos yang menjadi lokasi pengungkapan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan puluhan klip plastik berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu.

“Barang bukti yang diamankan meliputi 40 klip sabu-sabu, 40 potongan sedotan plastik, satu timbangan elektrik, satu bendel plastik klip kosong, dua alat sekop dari sedotan plastik, serta sebuah buku catatan penjualan yang diduga digunakan untuk mencatat transaksi,” jelas Dodi, Senin (26/10).

Selain itu, polisi menyita dua unit barang terkait telepon seluler, uang tunai Rp200 ribu yang diduga hasil penjualan sabu, dua dompet berwarna merah muda, serta sejumlah sedotan plastik berbagai warna.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, HR diduga mendapatkan sabu-sabu dari pria berinisial HLS yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Transaksi tersebut diduga berlangsung pada Jumat (9/10) sekitar pukul 13.30 WIB di kawasan Pasar Loak Demak, Surabaya. Saat itu, HR disebut membeli sabu seberat sekitar 3 gram dengan harga Rp2,4 juta secara tunai.