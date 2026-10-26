Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Polisi Olah TKP di Tiga Lokasi

jatim.jpnn.com, MADIUN - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur bersama Sat Reskrim Polres Madiun Kota melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di tiga lokasi yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan pembunuhan DH (30) dan anaknya, AGF (4).

Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama mengatakan, tiga lokasi tersebut meliputi sebuah hotel di Kota Madiun, rumah di Gang Tentrem, Jalan Doho, Kelurahan Winongo, serta rumah yang ditempati terduga pelaku DBM di Jalan Kunir Nomor 13, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

"Untuk pengungkapan perkara ini kita melaksanakan joint investigation bersama-sama dengan tim Polda," ujar Rizki di Madiun, Senin (26/10).

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Menurut Rizki, penyelidikan bermula dari laporan kehilangan DH dan anaknya yang disampaikan Khanza, adik korban, pada 5 Oktober 2026.

Setelah menerima laporan tersebut, tim operasional Polres Madiun Kota melakukan penyelidikan dengan menelusuri lokasi awal hingga sejumlah tempat lain yang diduga berkaitan dengan perkara itu.

"Dari laporan tersebut, tim Opsnal Polres Madiun Kota melakukan penyelidikan, kemudian menelusuri dari TKP awal sampai ke titik-titik lokasi lainnya. Dari hasil penyelidikan, ada indikasi terkait dengan terduga pelaku," kata Rizki.

Dalam olah TKP tersebut, penyidik mendalami keterkaitan ketiga lokasi sekaligus mengumpulkan bukti untuk mengungkap dugaan pembunuhan yang disertai mutilasi dan pembakaran jasad korban.

Salah satu petunjuk yang didalami berasal dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di hotel yang sempat disinggahi terduga pelaku bersama korban. Berdasarkan informasi yang disampaikan polisi, DBM dan DH merupakan pasangan suami istri siri.