Pelaku Mutilasi serta Giling Ibu dan Anak di Madiun Digelandang ke Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku dugaan pembunuhan secara sadis Dwi Bagus Martono dibawa ke Polda Jawa Timur, Senin (26/10). Penyidik akan meminta keterangan terkait tindakannya ke istri siri dan anaknya.

Dwi terlihat memakai kaus biru belel, celana pendek abu-abu, dengan berjalan tanpa alas kaki, serta tangan diborgol ke belakang, ketika digelandang petugas di Polda Jawa Timur.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan pihaknya menangkap terduga pelaku yang bersembunyi di Jombang, Minggu (25/10) malam.

"Hari ini kami interogasi sebentar, terus kembangkan pengakuan tersangka terkait persembunyiannya, terkait eksekusinya, terkait pembuangannya," kata Jumhur di Mapolda Jawa Timur.

Jumhur menyebut terduga pelaku menghilangkan nyawa DH (30) di sebuah kamar hotel di Madiun. Di sisi lain, anak laki-laki korban, AGEF (4) di dalam mobilnya.

“Tadi sudah disampaikan Bapak Direktur (Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Roy H M Sihombing) ya, dengan cara membakar dan memotong, menggiling bagian-bagian tubuh," ucapnya.

Saat ini, Jumhur mengungkapkan penyidik masih mendalami keterangan tersangka dan sejumlah saksi, untuk mendapatkan kronologi secara penuh kasus pembunuhan tersebut.

"Sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti rilis besarnya akan disampaikan Bapak Direktur (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mungkin Bapak Kapolda (Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono)," pungkasnya.