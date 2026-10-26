Kronologi Terungkapnya Pembunuhan Sadis Suami Siri Kepada Ibu dan Anak di Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polres Madiun Kota mendalami kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang ibu berinisial DH (30) dan anaknya, AGEF (4), asal Bogor, Jawa Barat. Suami siri korban berinisial DBM, warga Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun telah ditangkap.

Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap perkara tersebut. Penanganan kasus kini melibatkan tim Jatanras Polda Jawa Timur.

"Masih pendalaman. Baru tertangkap terduga pelakunya," ujar Rizki saat dihubungi wartawan, Senin (26/10).

Kasus ini bermula ketika DH dan anaknya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Keduanya diketahui tidak dapat dihubungi sejak 20 September 2026. Keluarga kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Madiun Kota pada 5 Oktober 2026.

Penyidik kemudian menelusuri dugaan peristiwa yang terjadi di Hotel Mataram Baru, Jalan dr. Soetomo, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada 20 September 2026.

Rekaman kamera pengawas atau CCTV hotel menjadi salah satu petunjuk yang ditelusuri polisi. Dalam rekaman tersebut, DBM disebut terlihat berada di sebuah kamar bersama DH dan AGF.

Dari hasil penelusuran awal, muncul dugaan terjadi pertengkaran antara DBM dan DH yang berujung pada dugaan kekerasan hingga DH meninggal dunia. Namun, rangkaian kejadian tersebut masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi resmi dari penyidik.

Setelah kejadian di hotel, DBM diduga membawa jasad DH menggunakan kantong tidur, kemudian meninggalkan hotel bersama AGF.