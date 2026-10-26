Sadis! Pembunuh Ibu & Anak Asal Bogor Hilangkan Jejak, Jasad Digiling hingga Dibakar

jatim.jpnn.com, MADIUN - DBM, terduga pelaku pembunuhan terhadap wanita asal Bogor bernama DH (30) dan AGEF (4) melakukan perbuatannya secara sadis.

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Roy HM Sihombing mengungkapkan dugaan pembunuhan terhadap DH terjadi di sebuah kamar hotel di Madiun. Setelah itu, pelaku diduga membunuh anak korban.

"Dari hasil yang kami dapatkan memang peristiwa pembunuhannya ini cukup sadis karena pertama, pelaku melakukan pembunuhan dulu terhadap istri sirinya di sebuah kamar hotel di Madiun. Setelah itu dia melakukan lagi terhadap anaknya," ungkap Roy saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

Roy menyebut pembunuhan yang dilakukan DBM terbilang sadis lantaran pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan membakar jasad korban.

"Setelah dibakar dimasukkan ke dalam penggilingan daging ya. Setelah itu dibakar lagi dan baru rencananya dibuang ke laut," jelasnya.

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti. Penyidik juga masih mencari potongan tulang yang diduga berkaitan dengan kedua korban di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

"Beberapa barang bukti sudah kami bisa amankan. Nah, tinggal kami melakukan mencari potongan-potongan tulang yang mungkin masih ada di seputaran TKP," ujar Roy.

Sebelumnya, DH bersama anaknya AGEF dilaporkan hilang sejak 20 September 2026. Keluarga melaporkan kehilangan keduanya di Polres Madiun.