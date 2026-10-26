Tak Hanya Dibunuh, Ibu dan Anak Asal Bogor Diduga Dimutilasi Suami Siri

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seorang wanita berinisial DH (30) dan anak laki-lakinya AGEF (4) asal Kabupaten Bogor, diduga menjadi korban pembunuhan suami sirinya setelah dilaporkan hilang sejak, Minggu (20/9).

Berdasarkan informasi, ibu dan anak tersebut sempat bersama pelaku berinisial DBM, di wilayah Kota Madiun. Namun, keluarga hilang kontak sehingga melapor ke polisi.

"Semalam kami sudah amankan yang diduga pelaku tindak pidana pembunuhan ya,” kata Dirreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Roy H M Sihombing saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

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Roy membenarkan awalnya keluarga korban melaporkan kehilangan seorang ibu dan anak ke Polres Madiun. Namun, aparat kepolisian menemukan kejanggalan saat melakukan pencarian.

“Setelah kami lakukan penyelidikan ternyata hilangnya itu disebabkan karena telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh suami siri dari perempuan tersebut,” jelasnya.

Pelaku disebut lebih dulu membunuh istri sirinya di sebuah kamar hotel yang berada di Madiun. Lalu, dia melanjutkan aksinya dengan menghabisi anak perempuan tersebut.

"Peristiwa pembunuhannya ini cukup sadis, karena pelaku melakukan pembunuhan dulu istri sirinya di sebuah kamar di hotel di Madiun. Setelah itu dia melakukan lagi terhadap anaknya," ujarnya.

Selanjutnya, pelaku memutuskan untuk membakar jenazah kedua korban di belakang pekarangan rumahnya. Dia berniat menghilangkan jejak pembunuhannya.