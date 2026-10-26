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JPNN.com Jatim Kriminal Hilang Sejak September, Ibu dan Anak Asal Bogor Diduga Dibunuh Suami Siri di Madiun

Hilang Sejak September, Ibu dan Anak Asal Bogor Diduga Dibunuh Suami Siri di Madiun

Senin, 26 Oktober 2026 – 10:35 WIB
Hilang Sejak September, Ibu dan Anak Asal Bogor Diduga Dibunuh Suami Siri di Madiun - JPNN.com Jatim
Wanita asal Bogor DH (30) dan anaknya AGEF (4) dilaporkan hilang sejak September dan ditemukan meninggal didiga dibunuh suami sirinya di Madiun. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polda Jawa Timur menangkap DBM, suami siri DH (30) dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap perempuan asal Kabupaten Bogor tersebut dan anak laki-lakinya yang berinisial AGEF (4).

DH dan anaknya sebelumnya dilaporkan hilang sejak 20 September 2026. Laporan kehilangan itu disampaikan pihak keluarga ke Polres Madiun Kota setelah keduanya tidak bisa dihubungi.

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Roy HM Sihombing mengatakan penyelidikan atas laporan orang hilang tersebut mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami siri korban.

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"Semalam kami sudah menangkap pelaku yang diduga pelaku tindak pidana pembunuhan. Di mana awalnya seorang perempuan dan anak dilaporkan hilang ditangani oleh Polres Madiun," ujar Roy saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

Menurut Roy, DBM  ditangkap di wilayah Madiun. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa hilangnya DH dan anaknya berkaitan dengan dugaan pembunuhan.

"Namun, setelah kami lakukan penyelidikan ternyata hilangnya itu disebabkan karena telah terjadi pembunuhan ya, pembunuhan yang dilakukan oleh suami siri dari perempuan tersebut," katanya.

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Roy menjelaskan dugaan pembunuhan terhadap DH terjadi di sebuah kamar hotel di Madiun. Setelah itu, pelaku diduga membunuh anak korban.

"Dari hasil yang kami dapatkan memang peristiwa pembunuhannya ini cukup sadis karena pertama, pelaku melakukan pembunuhan dulu terhadap istri sirinya di kamar hotel di Madiun. Setelah itu dia melakukan lagi terhadap anaknya," ungkap Roy.

Polda Jatim menangkap suami siri DH dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Dini dan anaknya yang berusia empat tahun.
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TAGS   pembunuhan ibu dan anak Polda Jatim mutilasi madiun kasus pembunuhan ibu anak dibunuh suami siri

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