Terungkap Saat Patroli Satpol PP, 10 Calon ART Diduga Disekap di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menindaklanjuti dugaan penyekapan terhadap 10 calon asisten rumah tangga (ART) di sebuah tempat penyaluran tenaga kerja di Jalan Kedung Anyar, Kelurahan Sawahan, Surabaya.

Sepuluh calon ART yang seluruhnya berasal dari luar Kota Surabaya itu berhasil diamankan setelah petugas Satpol PP berkoordinasi dengan Polsek Sawahan. Pemkot Surabaya juga menindak aspek perizinan tempat usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan.

Kepala Bidang Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabid Trantibum) Satpol PP Surabaya Mudita Dhira Widaksa mengatakan kasus tersebut terungkap saat anggota melakukan patroli rutin pada Sabtu (24/10).

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Patroli dilakukan di kawasan Kembang Jepun hingga Kedungsari. Saat itu, dua warga dari luar kota menghentikan petugas dan meminta pertolongan.

"Awalnya anggota mengira dua warga luar kota ini hanya kehabisan bekal. Namun setelah kita lakukan pendalaman, mereka mengaku sebagai calon ART dari luar Kota Surabaya dan menginformasikan bahwa mereka disekap di lokasi penyalur di Jalan Kedung Anyar," kata Mudita, Minggu (25/10).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Satpol PP bersama Polsek Sawahan langsung mengecek lokasi pada hari yang sama. Petugas kemudian menemukan delapan calon ART lainnya di tempat tersebut.

"Secara keseluruhan, terdapat 10 orang calon ART (seluruhnya berasal dari luar kota Surabaya) yang berhasil diamankan dari lokasi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, mengatakan penanganan kasus tersebut mencakup dua ranah, yakni dugaan penyekapan dan potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).