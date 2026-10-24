Pura-Pura Jualan Sayur, Dua Pelaku Gasak Emas 209 Gram di Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Dua terduga pelaku pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Ponorogo ditangkap polisi setelah menggasak perhiasan emas seberat 209,72 gram dan uang tunai Rp 1 juta dari rumah warga Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo.

Akibat pencurian tersebut, korban bernama Etik Fitriani mengalami kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 367 juta.

Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa mengatakan dua terduga pelaku berinisial TD (33) dan DYI (23) merupakan warga desa tetangga korban. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing setelah polisi melakukan penyelidikan.

Kasus pencurian itu terungkap setelah korban pulang dari pengajian dan mendapati kondisi rumahnya berantakan. Sejumlah perhiasan emas dan uang tunai miliknya diketahui telah hilang.

Menurut Damus, kedua pelaku diduga menjalankan aksinya dengan berpura-pura berjualan sayur keliling. Modus tersebut digunakan untuk memantau lingkungan sekaligus mencari rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya.

"Setelah memastikan rumah korban kosong, pelaku masuk dengan merusak pintu belakang menggunakan sabit milik korban," ujar Damus, Jumat (23/10).

Setelah berhasil masuk, kedua pelaku mengambil perhiasan emas dan uang tunai sebelum meninggalkan lokasi.

Petugas Resmob Satreskrim Polres Ponorogo kemudian mengidentifikasi kedua terduga pelaku melalui serangkaian penyelidikan. Polisi menangkap mereka di kediaman masing-masing.