JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pura-Pura Jualan Sayur, Dua Pelaku Gasak Emas 209 Gram di Ponorogo

Pura-Pura Jualan Sayur, Dua Pelaku Gasak Emas 209 Gram di Ponorogo

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 14:31 WIB
Pura-Pura Jualan Sayur, Dua Pelaku Gasak Emas 209 Gram di Ponorogo - JPNN.com Jatim
Anggota Satreskrim Polres Ponorogo menunjukkan barang bukti kasus pencurian perhiasan emas seberat 209,72 gram dan uang tunai Rp1 juta di Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (23/10/2026). ANTARA/HO - Polres Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Dua terduga pelaku pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Ponorogo ditangkap polisi setelah menggasak perhiasan emas seberat 209,72 gram dan uang tunai Rp 1 juta dari rumah warga Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo.

Akibat pencurian tersebut, korban bernama Etik Fitriani mengalami kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 367 juta.

Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa mengatakan dua terduga pelaku berinisial TD (33) dan DYI (23) merupakan warga desa tetangga korban. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing setelah polisi melakukan penyelidikan.

Baca Juga:

Kasus pencurian itu terungkap setelah korban pulang dari pengajian dan mendapati kondisi rumahnya berantakan. Sejumlah perhiasan emas dan uang tunai miliknya diketahui telah hilang.

Menurut Damus, kedua pelaku diduga menjalankan aksinya dengan berpura-pura berjualan sayur keliling. Modus tersebut digunakan untuk memantau lingkungan sekaligus mencari rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya.

"Setelah memastikan rumah korban kosong, pelaku masuk dengan merusak pintu belakang menggunakan sabit milik korban," ujar Damus, Jumat (23/10).

Baca Juga:

Setelah berhasil masuk, kedua pelaku mengambil perhiasan emas dan uang tunai sebelum meninggalkan lokasi.

Petugas Resmob Satreskrim Polres Ponorogo kemudian mengidentifikasi kedua terduga pelaku melalui serangkaian penyelidikan. Polisi menangkap mereka di kediaman masing-masing.

Dua terduga pencuri di Ponorogo ditangkap setelah menggasak emas 209,72 gram dan uang Rp 1 juta. Kerugian korban ditaksir lebih dari Rp 367 juta.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pencurian emas polres ponorogo jambret emas pencurian dengan pemberatan modus jualan sayur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU