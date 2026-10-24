Terlilit Utang Rp80 Juta Akibat Kalah Judol Jadi Motif DBN & DS Rampok Toko Emas Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER -

Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengungkap motif DBN dan DS merampok Toko Emas Murni di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember.

Kedua pelaku nekat melakukan perampokan tersebut lantaran terlilit utang puluhan juta akibat kalah bermain judi online.

"Pelaku nekat melakukan perampokan karena terlilit utang Rp80 juta akibat kalah main judi online. Pelaku sudah mengamati Toko Emas Murni sebelum merencanakan aksi perampokan itu," ungkap Alaiddin dalam konferensi pers di Mapolres Jember, Jumat (23/10).

Alaiddin mengatakan kedua pelaku ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian. Polisi meringkus keduanya di Kabupaten Banyuwangi saat hendak melarikan diri menuju Pulau Bali pada Kamis (22/10) malam.

"Kedua pelaku kami tangkap di Banyuwangi di dalam sebuah mobil travel yang hendak menuju ke Pulau Bali. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat jajaran Satreskrim Polres Jember bersama tim yang terlibat dalam pengejaran," kata Alaiddin

Perampokan itu terjadi pada Kamis (22/10) pagi. Dalam aksinya, kedua pelaku melukai pemilik Toko Emas Murni, Tan Liok Ton alias Lily, 70, dan anaknya, Adi Kusuma, 50, menggunakan senjata tajam.

Lily mengalami luka di bagian kepala, sedangkan Adi menderita luka pada tangan dan kaki akibat sabetan senjata tajam pelaku.