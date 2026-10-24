Dua Perampok Toko Emas Jember Ditangkap di Banyuwangi, Hendak Kabur ke Bali

jatim.jpnn.com, JEMBER - Polres Jember menangkap dua terduga pelaku perampokan Toko Emas Murni di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember. Keduanya ditangkap di Banyuwangi saat hendak melarikan diri menuju Pulau Bali, Kamis (22/10) malam.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengatakan penangkapan tersebut dilakukan kurang dari 24 jam setelah perampokan yang melukai dua orang korban itu terjadi.

“Kedua pelaku kami tangkap di Banyuwangi di dalam sebuah mobil travel yang hendak menuju ke Pulau Bali. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat jajaran Sat Reskrim Polres Jember bersama tim yang terlibat dalam pengejaran,” kata Alaiddin saat konferensi pers di Mapolres Jember, Jumat (23/10).

Perampokan terjadi pada Kamis (22/10) pagi. Dua korban yang merupakan pemilik Toko Emas Murni, yakni Tan Liok Ton atau Lily (70) dan anaknya, Adi Kusuma (50), mengalami luka akibat serangan senjata tajam.

Lily mengalami luka di bagian kepala, sedangkan Adi mengalami luka pada tangan dan kaki akibat sabetan senjata tajam yang diduga dilakukan para pelaku.

Alaiddin menyebut kedua terduga pelaku berinisial DBN dan DS. Keduanya tidak melakukan perlawanan saat ditangkap di Banyuwangi dan langsung dibawa ke Mapolres Jember untuk menjalani proses hukum.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit mobil berwarna putih, pisau, jaket, celana pendek, topi yang diduga digunakan saat beraksi, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV dari lokasi kejadian.

"Beberapa barang bukti itu kami di rumah para terduga pelaku di Kecamatan Ambulu. Keduanya diketahui sempat pulang ke rumah sebelum kabur ke Bali, sedangkan uang pecahan 100 dolar Singapura yang dibawa dari toko tersebut masih dibawa pelaku," bebernya.