Polda Jatim Ungkap Kasus 3C dalam 12 Hari, 1.212 Pelaku Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengungkap sebanyak 1.345 kasus kejahatan pada periode 10 sampai 21 Oktober 2026. Total ada 1.212 orang ditangkap dalam rentang waktu 12 hari tersebut.

Wakapolda Jawa Timur Kombes Feri Handoko Soenarso merinci angka 1.345 itu dari 288 kasus yang masuk target operasi (TO) dan 1.057 kasus non-target operasi (non-TO).

"Satreskrim Polda dan Satreskrim jajaran berhasil mengungkap 100 persen atau 288 target operasi tindak pidana yang telah disasar," kata Feri di Mapolda Jawa Timur, Jumat (23/10).

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Feri menyebut pihaknya mengungkap sebanyak 679 kasus pencurian dengan pemberatan (curat). Dengan rincian, sebanyak 123 tersangka sudah TO serta 556 non-TO

"Kasus curanmor (pencurian kendaraan bermotor) 542 kasus, ada 128 target TO dan 414 non-TO. Kasus curas (pencurian dengan kekerasan) ada 58, ada 21 target TO dan 37 non-TO," jelasnya.

Selain itu, Feri mengatakan selain kejahatan yang masuk dalam 3C tersebut ada juga perkara lainnya, yakni kepemilikan senjata tajam 62 kasus, terdiri dari 13 target TO dan 49 non-TO.

"Juga ada tiga kasus narkoba, ini dari dua yang target TO dan satu non-TO. Tambahan lagi satu kasus senjata api yang merupakan target TO dari kepolisian daerah Jawa Timur," ujarnya.

Dalam penangkapan, polisi mengamankan uang tunai Rp88,2 juta, kendaraan bermotor 149 unit dengan rincian delapan roda empat dan 141 unit sepeda motor, sebanyak 27 bilah senjata tajam, 18 buah kunci leter T.