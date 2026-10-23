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JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Bantah Dugaan Tangkap Lepas 2 Orang di Peneleh, Keduanya Jalani Rehabilitasi

Polisi Bantah Dugaan Tangkap Lepas 2 Orang di Peneleh, Keduanya Jalani Rehabilitasi

Jumat, 23 Oktober 2026 – 21:20 WIB
Polisi Bantah Dugaan Tangkap Lepas 2 Orang di Peneleh, Keduanya Jalani Rehabilitasi - JPNN.com Jatim
Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan tangkap lepas terhadap dua orang pria yang ditangkap di kawasan Peneleh, Surabaya pada Jumat (9/10).

Keduanya diketahui menjalani asesmen melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, keduanya kemudian menjalani rehabilitasi di dua tempat berbeda, yakni Rumah Rehabilitasi Asyifa dan Rumah Rehabilitasi Merah Putih.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama membenarkan bahwa pihaknya mengamankan dua orang tersebut. Setelah diamankan, keduanya dibawa ke BNNK Surabaya untuk menjalani proses asesmen.

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“Berdasarkan hasil asesmen BNNK tersebut, kedua orang itu menjalani rehabilitasi di dua tempat berbeda,” jelas Dodi.

Dia menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dodi juga menegaskan bahwa kedua orang tersebut menjalani rehabilitasi tanpa dipungut biaya.

Keterangan serupa disampaikan pihak Rumah Rehabilitasi Asyifa. Jimmy selaku perwakilan lembaga tersebut membenarkan bahwa salah satu orang yang diamankan Polrestabes Surabaya menjalani rehabilitasi di tempatnya selama beberapa bulan.

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Jimmy juga membantah adanya patokan biaya tertentu yang harus dibayarkan dalam proses rehabilitasi.

“Kami tidak mematok sejumlah uang, biaya hanya dikenakan ke pasien selama jalani proses rehabilitasi,” kata Jimmy saat dikonfirmasi, Jumat (23/10).

Polrestabes Surabaya menjelaskan dua orang yang ditangkap di Peneleh menjalani asesmen BNNK dan rehabilitasi di dua tempat berbeda.
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TAGS   pengguna narkoba rehabilitasi pengguna narkoba peredaran narkoba sabu-sabu Polrestabes Surabaya BNNK Surabaya

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