Anak Empat Tahun Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Pria di Pamekasan Diringkus

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan menangkap seorang pria berusia 46 tahun yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia empat tahun di Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Tersangka ditangkap di rumahnya pada Selasa (20/10) sekitar pukul 08.00 WIB. Penangkapan itu dilakukan setelah orang tua korban melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada polisi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto mengatakan, peristiwa dugaan kekerasan seksual itu terjadi pada 18 Oktober 2026.

“Penangkapan kami lakukan pada Selasa (20/10) di rumah tersangka di Kecamatan Pegantenan sekitar pukul 08.00 WIB,” kata Yoyok dalam keterangan pers di Pamekasan, Kamis (22/10).

Dia menjelaskan dugaan tindak pidana tersebut terjadi di rumah tersangka ketika korban sedang bermain di lokasi itu. Tersangka diduga mengajak korban masuk ke sebuah kamar.

Orang tua korban kemudian mengetahui adanya dugaan kekerasan setelah anaknya mengeluhkan rasa sakit pada bagian tubuhnya. Setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya, orang tua korban melapor ke Polres Pamekasan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan pemeriksaan terhadap korban, termasuk pemeriksaan medis. Penyidik kemudian menangkap dan menetapkan pria tersebut sebagai tersangka.

“Sejak penangkapan pada Selasa, tersangka langsung kami tahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Yoyok.