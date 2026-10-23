Korupsi Pengadaan Konsumsi Sosperda Jember, Mantan Sekwan Jadi Tersangka Baru

jatim.jpnn.com, JEMBER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menahan mantan sekretaris DPRD (sekwan) berinisial SY dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan sosialisasi pembentukan peraturan daerah (Sosperda) periode 2023–2024.

SY yang kini menjabat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jember itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendalami fakta persidangan perkara yang menjerat lima terdakwa sebelumnya.

Kepala Kejari Jember Yadyn mengatakan, penetapan tersangka terhadap SY merupakan hasil pendalaman atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

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“Penetapan tersangka SY setelah jaksa melakukan pendalaman atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya dalam perkara lima terdakwa sebelumnya yang sudah divonis bersalah,” kata Yadyn, Kamis (22/10).

Setelah memenuhi panggilan penyidik, SY langsung ditahan dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Jember pada Kamis petang.

Yadyn menjelaskan, penyidik telah melakukan ekspose untuk mengevaluasi temuan selama proses penyidikan dan mendalami fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun, Kejari Jember belum menyampaikan nilai kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Tersangka SY adalah mantan sekwan periode 2023, sehingga penyidik Kejari Jember fokus untuk mendalami saat tersangka menjabat sebagai sekwan, bukan jabatan saat ini,” ujarnya.

Dalam perkara ini, SY disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.