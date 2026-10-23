Janjikan Jalur Khusus Taruna PPI Madiun, Pria Ini Tipu Korban Rp150 Juta

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polres Madiun mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok jalur khusus penerimaan taruna di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun. Dalam kasus tersebut, korban dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp150 juta.

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan mengatakan, penyidik telah menetapkan seorang tersangka berinisial HA. Tersangka diduga mengaku sebagai orang kepercayaan pejabat dan menawarkan kuota khusus penerimaan taruna dengan imbalan sejumlah uang.

"Kami akan menangani perkara ini secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar AKP Agung, Kamis (22/10).

Kasus tersebut bermula saat korban bernama Suparno (69) warga Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, mengeluhkan anaknya yang tidak lolos seleksi masuk PPI Madiun.

Tersangka kemudian menawarkan bantuan agar anak korban bisa diterima melalui jalur khusus. Sebagai imbalannya, korban diminta menyerahkan sejumlah uang.

Untuk meyakinkan korban, HA diduga menggunakan kuitansi yang mencantumkan tanda tangan pejabat palsu. Tersangka juga diduga melibatkan komunikasi melalui WhatsApp dari seseorang yang mengaku sebagai ajudan.

Korban selanjutnya menyerahkan uang secara bertahap dan melakukan transfer untuk keperluan administrasi serta seragam. Namun, anak korban tetap tidak lolos seleksi penerimaan taruna.

Merasa tidak memperoleh kepastian sesuai janji yang disampaikan, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun. Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp150 juta.