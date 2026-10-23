3 Anak di Sekolah Rakyat Jember Duduga Dianiaya, 1 Korban Sempat Masuk Puskesmas

jatim.jpnn.com, JEMBER - Polres Jember memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap tiga anak di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jember. Insiden tersebut dilaporkan membuat para korban mengalami trauma hingga enggan kembali ke sekolah.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jember Ipda Alfan Febrianto mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Lima saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

"Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan sudah ada lima saksi yang diminta keterangan, salah satunya adalah saksi pelapor yang merupakan orang tua korban sebanyak satu orang," kata Alfan di Mapolres Jember, Kamis (22/10).

Menurut dia, para saksi merupakan orang-orang yang diduga mengetahui kejadian tersebut. Mereka terdiri dari saksi pelapor, pihak Sekolah Rakyat, serta teman korban.

Sementara itu, terduga pelaku yang disebut merupakan mahasiswa Universitas Pertahanan belum dimintai keterangan oleh penyidik.

"Ada juga saksi dari pihak Sekolah Rakyat dan teman korban yang dimintai keterangan, namun untuk terduga pelaku yang merupakan mahasiswa dari Universitas Pertahanan masih belum dimintai keterangan," tuturnya.

Alfan menjelaskan, penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Jember masih mendalami dugaan penganiayaan tersebut, termasuk untuk mengetahui peran terduga pelaku di Sekolah Rakyat.

Selain melakukan pemeriksaan saksi, polisi berencana mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Rekaman tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap kronologi peristiwa dan mengumpulkan bukti pendukung.