Bareskrim Bongkar Penyalahgunaan Elpiji Subsidi di Sidoarjo, Kerugian Negara Rp2,1 Miliar

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan elpiji bersubsidi melalui pemindahan isi tabung secara ilegal di Desa Kendal Pecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pengungkapan pada Kamis (22/10), polisi menyita 1.820 tabung elpiji berbagai ukuran dan menetapkan dua orang berinisial EPPS dan SO sebagai tersangka. Potensi kerugian negara akibat aktivitas tersebut diperkirakan mencapai Rp2,1 miliar.

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri AKBP Wahyu Norman H mengatakan petugas awalnya mengamankan tujuh orang yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan. Setelah pemeriksaan intensif, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka.

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“Petugas mengamankan 1.820 tabung LPG, terdiri atas 1.187 tabung ukuran 3 kilogram, 583 tabung ukuran 12 kilogram, dan 50 tabung ukuran 50 kilogram, baik dalam kondisi berisi maupun kosong,” ujar Wahyu.

Selain ribuan tabung elpiji, polisi menyita empat kendaraan roda empat, 53 selang regulator, dua timbangan digital, serta satu kardus segel tabung elpiji berbagai ukuran.

Berdasarkan pendalaman sementara, aktivitas ilegal tersebut diduga berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2026. Dari lokasi itu, para pelaku diperkirakan mampu memproduksi rata-rata 2.400 tabung elpiji ukuran 12 kilogram dan 40 tabung ukuran 50 kilogram setiap bulan.

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Elpiji hasil pemindahan isi tabung secara ilegal tersebut diduga dipasarkan ke sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar Pulau Jawa, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyidik memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp2.149.440.000 atau sekitar Rp2,1 miliar. Perhitungan sementara itu menggunakan asumsi aktivitas berlangsung selama empat bulan penuh.