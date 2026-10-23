Tidak Ambil Perhiasan, Perampok Toko Emas Jember Tidak Curi Tas Bernilai Rp700 Juta

jatim.jpnn.com, JEMBER - Aparat kepolisian memburu dua orang terduga pelaku perampokan Toko Emas Murni di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Jember, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut, pemilik toko, Tan Liok alias Lily (71) dan putranya Adi Kusuma (49) mengalami luka-luka akibat senjata tajam.

Perwira Unit Operasional 3 Polsek Kaliwates Inspektur Polisi Satu Devi Novita Puspitasari mengatakan, polisi telah mengantongi sejumlah petunjuk untuk memburu para pelaku, termasuk rekaman kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV).

"Ada beberapa petunjuk yang sudah kami miliki berdasarkan rekaman closed-circuit television (CCTV) baik yang berada di dalam toko maupun jalan raya, kendaraan dan juga plat nomor mobil pelaku, sehingga dilakukan maping untuk pengejaran," kata Devi.

Menurut dia, dua terduga pelaku datang menggunakan mobil Toyota Yaris berwarna putih yang diparkir di seberang toko. Mereka kemudian masuk ke toko dan berusaha menutup pintu depan sebelum mengancam penjaga toko.

Aksi perampokan itu berlangsung cepat. Pembacokan terjadi di dalam toko, tepatnya di area kantor. Kedua korban terluka saat berusaha melawan pelaku yang merampas tas milik mereka.

Tas tersebut diduga berisi uang valuta asing (valas) dan dokumen penting dengan nilai sekitar Rp500 juta hingga Rp700 juta. Polisi menyebut tidak ada perhiasan emas yang diambil dalam kejadian tersebut.

"Kejadiannya sangat cepat dan peristiwa pembacokan terjadi di dalam toko, di area kantornya. Korban terluka karena melawan saat pelaku merampas tas milik korban yang diduga berisi uang valuta asing dan dokumen penting dengan kisaran senilai Rp500 hingga Rp700 juta, tidak ada perhiasan emas yang diambil pelaku," tuturnya.

Devi mengatakan kedua korban telah mendapatkan perawatan medis dan kondisinya berangsur membaik. Luka akibat senjata tajam dialami korban pada bagian kepala, tangan, dan kaki.