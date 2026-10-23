Tiga Ponsel Disembunyikan di Nasi Jagung, Penyelundupan ke Lapas Porong Digagalkan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya di Kecamatan Porong, Sidoarjo menggagalkan upaya penyelundupan tiga unit telepon seluler (ponsel) yang disembunyikan di dalam dua wadah makanan. Barang terlarang tersebut dibawa seorang pengunjung perempuan yang hendak menemui warga binaan.

Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman mengatakan upaya penyelundupan itu terungkap setelah petugas layanan kunjungan mendeteksi barang mencurigakan melalui pemeriksaan menggunakan mesin sinar-X atau X-ray.

"Kami berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas dengan memastikan setiap barang bawaan pengunjung diperiksa sesuai prosedur, termasuk menggunakan teknologi X-ray untuk mendeteksi barang terlarang," kata Rachman dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Kamis (22/10).

Rachman menjelaskan pengunjung berinisial SA, 39, diduga membawa tiga ponsel tersebut untuk diselundupkan kepada warga binaan. Ponsel itu diduga ditujukan kepada M (40) AS (39) dan HMRSH (27) yang masing-masing menjalani pidana dalam perkara narkotika.

Petugas menemukan ponsel yang dibungkus plastik gelembung atau bubble wrap. Barang tersebut direkatkan dengan lakban pada bagian dasar wadah plastik yang telah dimodifikasi, lalu disamarkan menggunakan nasi jagung.

Berdasarkan pemeriksaan awal, wadah makanan tersebut diduga dimodifikasi oleh warga binaan berinisial M. Ponsel itu kemudian diduga dititipkan melalui pengunjung lain untuk diserahkan kepada SA.

SA juga diduga membungkus ponsel sebelum memasukkannya ke dalam wadah makanan tersebut untuk dibawa masuk ke lapas. Namun, dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih didalami petugas.

Rachman menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti indikasi keterlibatan warga binaan dalam upaya penyelundupan tersebut. Sanksi akan diberikan sesuai ketentuan kepada pihak yang terbukti terlibat.