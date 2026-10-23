Perampokan Toko Emas di Jember, Ibu dan Anak Luka-luka Diserang Pelaku Bercelurit

jatim.jpnn.com, JEMBER - Aksi perampokan terjadi di Toko Emas Murni, Jalan Sultan Agung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (22/10) pagi. Pemilik toko, Tan Liok Ton (71) dan anaknya Adi Kuduma (49) mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut.

Kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soebandi Jember untuk mendapatkan perawatan medis. Tan mengalami luka di bagian kepala, sedangkan Adi menderita luka pada tangan dan kaki.

Seorang saksi mata bernama Rudi mengatakan dirinya mendatangi lokasi setelah mendengar keributan dari arah toko emas tersebut.

"Saya mendengar ada suara ramai, kemudian saya mendatangi toko emas itu, ternyata sudah ada dua orang yang terluka," kata Rudi.

Menurut Rudi, anak pemilik toko emas itu juga memiliki usaha penukaran uang. Namun, dia mengaku tidak mengetahui barang apa saja yang dibawa para pelaku dalam perampokan tersebut.

"Seusai melukai pemilik toko emas, kawanan perampok kabur dengan mengendarai mobil berwarna putih," ujarnya.

Sejumlah orang di sekitar lokasi sempat melihat pelaku membawa sebuah tas saat keluar dari Toko Emas Murni. Namun, mereka tidak berani mendekat karena pelaku disebut membawa senjata tajam.

"Ada yang melihat dua orang perampok masuk toko emas dengan menggunakan masker dan membawa celurit," kata Rudi.