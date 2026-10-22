Maidi Divonis 5 Tahun Penjara dalam Perkara Pemerasan Berkedok CSR

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Wali Kota Madiun nonaktif Maidi divonis lima tahun penjara dalam perkara korupsi berupa pemerasan berkedok dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya juga menjatuhkan denda sebesar Rp250 juta kepada Maidi. Putusan tersebut dibacakan hakim ketua Ernawati Anwar dalam sidang di Surabaya, Kamis (22/10).

“Menyatakan terdakwa Maidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata hakim saat membacakan amar putusan.

Vonis tersebut lebih ringan dua tahun dua bulan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sidang pada 17 September 2026, jaksa menuntut Maidi dengan pidana penjara selama tujuh tahun dua bulan.

Selain hukuman penjara dan denda, majelis hakim menetapkan pidana kurungan selama tiga bulan apabila Maidi tidak membayar denda tersebut.

Masa penahanan yang telah dijalani Maidi diperhitungkan sebagai pengurang masa pidana. Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sebelumnya, JPU KPK turut menuntut Maidi membayar uang pengganti sebesar Rp8.005.384.790 atau sekitar Rp8 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta harta benda Maidi disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika hasilnya tidak mencukupi, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama lima tahun.