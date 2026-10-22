Sadewa Law Firm Dampingi Sumadji dalam Kasus Dugaan Pembuangan Bayi di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sadewa Law Firm memberikan pendampingan hukum kepada Sumadji dalam penanganan kasus di Polrestabes Surabaya atas dugaan pembuangan bayi.

Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak Sumadji sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum.

Managing Partner Sadewa Law Firm sekaligus kuasa hukum Sumadji, Sukma Sahadewa mengatakan pendampingan hukum merupakan bagian penting dalam memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara profesional dan objektif.

“Pendampingan hukum ini kami lakukan untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperoleh proses yang adil,” kata Sukma dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).

Menurut dia, tim hukum mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah dalam mendampingi Sumadji.

Sukma menegaskan penilaian terhadap keterlibatan seseorang dalam suatu perkara harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh melalui proses hukum.

“Kami menghormati proses yang sedang berjalan di Polrestabes Surabaya. Biarkan penyidik bekerja secara profesional untuk mengungkap fakta berdasarkan alat bukti yang sah. Kami juga meminta agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, peran penasihat hukum tidak hanya sebatas mendampingi klien selama pemeriksaan, tetapi juga memastikan klien memahami hak dan kewajibannya serta memperoleh kesempatan memberikan keterangan secara utuh.