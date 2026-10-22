Kejati Jatim Periksa 11 Saksi, Dalami Dugaan Aliran Dana Pungli ESDM Rp687,5 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa 11 saksi untuk mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) dalam proses pengajuan penerbitan perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim John Franky Yanafia Ariandi mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri fakta persidangan dan mencocokkannya dengan alat bukti yang telah dikumpulkan.

“Penyidik masih mendalami fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menguji keterkaitannya dengan alat bukti yang telah dan sedang dikumpulkan,” kata Franky melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Rabu (21/10).

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Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum di persidangan, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp687,5 juta dalam perkara tersebut.

Dana itu terdiri atas Rp552,5 juta yang disebut diserahkan oleh almarhum OS saat menjabat Kepala Bidang Pertambangan dan Rp135 juta yang disebut diserahkan oleh tersangka ED, selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah (GAT).

Franky menjelaskan penyidik tidak hanya memeriksa saksi, tetapi juga mengumpulkan dan mendalami alat bukti yang relevan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

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Dia menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap fakta yang ditemukan akan ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti yang sah.

Kejati Jatim juga menyatakan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.