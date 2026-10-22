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JPNN.com Jatim Kriminal Pengelola Bilik Narkoba di Pamekasan Diringkus, Polisi Dalami Jaringan Malaysia

Pengelola Bilik Narkoba di Pamekasan Diringkus, Polisi Dalami Jaringan Malaysia

Kamis, 22 Oktober 2026 – 13:22 WIB
Pengelola Bilik Narkoba di Pamekasan Diringkus, Polisi Dalami Jaringan Malaysia - JPNN.com Jatim
Personel kepolisian bersenjata lengkap berjaga di halaman rumah warga saat penggerebekan terkait dugaan peredaran narkotika di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (30/9/2026). ANTARA/HO-Polres Pamekasan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan memburu jaringan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menangkap M, 56, tersangka yang diduga mengelola bilik narkoba di desa tersebut.

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika itu.

Tim yang dibentuk atas arahan Kapolres Pamekasan AKBP Wahyu Hidayat tersebut melibatkan personel dari Satuan Reserse Narkoba, Satuan Reserse Kriminal, dan Satuan Intelijen.

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Menurut Evan, penyelidikan tidak hanya menyasar jaringan di Desa Campor, tetapi juga kemungkinan keterkaitannya dengan sejumlah wilayah lain di Pulau Madura, seperti Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.

Polisi bahkan mendalami kemungkinan adanya hubungan dengan jaringan luar negeri, termasuk Malaysia.

"Kami juga diminta untuk melacak kemungkinan adanya jaringan dengan luar negeri, seperti Malaysia, mengingat petugas juga pernah menangkap kurir yang membawa narkoba dari Malaysia ke Madura di Surabaya," kata Evan di Pamekasan, Rabu.

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Evan menjelaskan, jaringan di Desa Campor diduga memiliki cakupan luas. Polisi juga menyelidiki kemungkinan hubungan dengan kampung narkoba di Bangkalan karena terdapat kemiripan pola peredaran.

"Dulu, kan ada istilah kampung narkoba. Pengedar menyediakan bilik untuk pesta narkoba. Nah di Desa Campor, Kecamatan Proppo ini polanya juga sama. Karena itu, pimpinan meminta untuk menyelidiki kemungkinan adanya jaringan dengan yang di Bangkalan," ujarnya.

Polres Pamekasan membentuk tim khusus untuk mengungkap jaringan sabu di Desa Campor. Polisi mendalami dugaan keterkaitan dengan Bangkalan hingga Malaysia.
Sumber Antara
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TAGS   bilik narkoba peredaran narkoba Polres Pamekasan jaringan narkoba malaysia sabu-sabu

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