Petani di Malang Ditangkap Polisi Seusai Pesan 5 Kg Ganja Lewat Medsos

jatim.jpnn.com, BATU - Polres Batu menangkap seorang petani berinisial DK (30) asal Kabupaten Malang yang diduga membeli ganja seberat lima kilogram senilai Rp25 juta melalui media sosial.

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa mengatakan ganja tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi darat dari Padang, Sumatera Barat, menuju Kabupaten Malang.

"Barang ini (ganja) milik dia (DK) yang dibeli seharga Rp25 juta dari media sosial, tersangka laki-laki pekerjaannya petani," kata Panji di Mapolres Batu, Rabu (21/10).

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain resi pengiriman bertanggal 30 September 2026, kardus pembungkus, bubble wrap, kain pakaian bekas yang digunakan untuk menyamarkan ganja, serta satu unit ponsel milik tersangka.

Ponsel tersebut kini diperiksa lebih lanjut di laboratorium untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

"Kemudian ada telepon genggam yang sedang dilakukan pemeriksaan mendalam di laboratorium untuk mengetahui apakah ada jaringan di balik ini semua," ucapnya.

Pengungkapan kasus bermula ketika Satresnarkoba Polres Batu menerima informasi mengenai pengiriman paket yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja pada Senin (12/10).

Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi kantor salah satu perusahaan ekspedisi untuk memeriksa paket yang dicurigai. Dari pemeriksaan tersebut, polisi menemukan satu paket yang diduga berisi ganja.